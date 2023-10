Caso Cicciobello Bomber | Preziosi risponde a De Laurentiis | “Non mi interessa!”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Enrico, non rilascia dichiarazioni sulla polemica con Deper il bambolottoispirato ad Osimhen. CALCIO NAPOLI. Nessuna dichiarazione da parte di Enrico, proprietario di Giochi, sulla polemica con il Napoli per il bambolottoispirato al centravanti azzurro Victor Osimhen. Contattato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli per un commento sulla questione,ha glissato: “Non mi interessa e non voglio commentare nulla”. L’ex presidente del Genoa, fondatore dell’azienda produttrice del discusso giocattolo, non intende dunque rilasciare pareri sulla dura reazione del Napoli, che ha diffidato Giochiintimando lo stop alla ...

Il caso del bambolotto - bomber è scoppia to così, all'improvviso, come un gol di Osimhen . Con la mascherina di Osi, il 9 di Osi sul pantaloncino, la ...

Il Napoli è sul piede di guerra contro Giochi Preziosi per la creazione di un bambolotto che ritrae Osimhen . Il club minaccia le vie legali

Sul web, però, si trovano ancora alcuni prodotti della Giochi Preziosi sulla creazione di "D10S" ispirato a Maradona: in quel, però, il giocattolo fu tranquillamente messo in vendita ...Ildel bambolotto - bomber è scoppiato così, all'improvviso, come un gol di Osimhen . Con la ... un pezzo di plastica degli ultimi 61 anni d'Italia, però centravanti:Bomber . È così ...

Si chiama Cicciobello Bomber ed il richiamo a Victor Osimhen appare evidente. La SSC Napoli non ha gradito: il club è pronto a tutelarsi.