Caso Apostolico | la polizia dopo le accuse di dossieraggio | «Quel video non è nostro»

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ildella manifestazione del 2018 contro le politiche sull’immigrazione dell’ex ministro Salvini non è tra gli atti ufficiali dell’epoca, né risulta nei verbali il nome della giudice Iolandae il marito. Lo fa sapere la Questura di Catania in una nota ufficiale: «Si comunica che ilpubblicato non risulta tra gli atti d’Ufficio relativi all’evento in questione. Inoltre, negli atti redatti dagli operatori a seguito del servizio relativo alla suddetta manifestazione, non risulta menzionata la presenza della dottoressa Iolandané del marito». Il filmato non sarebbe quindi stato girato dagli agenti della Digos, ma da qualcun altro presente alla manifestazione. La vicenda èla della giudicee della sentenza con la quale ha disapplicato ...

Da 24 ore non vediamo altro che il video con il volto della giudice Iolandadavanti ai poliziotti che fronteggiano i manifestanti al sit in di Catania per la Diciotti. Video ripostato da Salvini ('vedo facce familiari'). Metropolis ha selezionato ed evidenziato le ...Sul: un magistrato deve tenersi alla larga dalle manifestazioni, oppure la maggioranza cerca pretesti per fare la guerra ai magistrati Quando non si riesce dare risposte ai problemi ...

La sinistra chiede chiarimenti e solleva il caso "dossieraggio" per il video diffuso da Salvini in cui si vede la giudice Apostolico a una manifestazione del 2018 al porto di Catania.La Lega chiede le dimissioni del magistrato che nei giorni scorsi non aveva convalidato il trattenimento a Pozzallo di quattro migranti tunisini sbarcati a Lampedusa. La questura di Catania: il filmat ...