Caso Apostolico | esposto di Verdi e Sinistra sul video della giudice pubblicato da Salvini | “Si indaghi per rivelazione di segreto d’ufficio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Unalla Procura di Roma per valutare “l’eventuale rilevanza penale”diffusione delche immortala laIolandaalla manifestazione pro-migranti del 25 agosto 2018 al porto di Catania. Lo hanno presentato venerdì i deputati di AlleanzaAngelo Bonelli e Filiberto Zaratti, chiedendo ai magistrati di indagare sull’ipotesi di reato die utilizzazione di segreti. Nell’atto si cita la ricostruzione del fattoquotidiano.it (qui) che ha mostrato come il, postato su Twitter da Matteo, “sembrerebbe essere stato fatto da funzionariPolizia di Stato”, in quanto chi filmava si trovava dietro il cordone ...