Caso Apostolico | è bufera politica Gasparri | “Nordio disponga ispezione a Catania” | interrogazioni parlamentari di Pd e M5S

(Di venerdì 6 ottobre 2023) “Con una ulteriore interrogazione chiedo al Ministro della Giustiziadi disporre un’dopo le eclatanti vicende che hanno riguardato la sostituta procuratrice Iolanda”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Mauriziodi Pd e M5S al ministro Piantedosi Diventa uno scottantepolitico il video pubblicato ieri dal ministro Matteo Salvini, che ritrae la giudice Iolanda(colei che ha firmato un’ordinanza con la quale bolla come illegittimo il decreto Cutro sull’immigrazione perché incompatibile con le norme della Ue, e con i principi sanciti dalla Corte di giustizia europea e con l’articolo 10 della Costituzione) durante una manifestazione ...

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Il caso della giudice di Catania “è motivo di grave imbarazzo per le istituzioni. Conto sulla collaborazione di tutti ...

Il video del 2018 in cui si vede la giudice di Catania Iolanda Apostolico , tra i manifestanti di Lampedusa, pubblicato da Matteo Salvini sui social, ...

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Non sfugge ad alcuno la gravità dei comportamenti del giudice Iolanda Apostolico: mentre da una parte annulla il ...

Ildel video, postato da Matteo Salvini, che mostra la giudice di Catania Iolandaad una manifestazione a Catania dell'agosto del 2018 arriva in Parlamento....Chi ha dato il video al ministro Non è ilche dica la sua la presidente Meloni Non è il... 'La caccia scatenata da Salvini alla persona della giudiceè davvero incredibilmente ...

Il caso Apostolico spacca il Csm. “È incompatibile, va trasferita”. I renziani d'accordo con la destra la Repubblica

Il caso della giudice di Catania Iolanda Apostolico «è motivo di grave imbarazzo per le istituzioni. Conto sulla collaborazione di tutti affinché prevalgono buonsenso ed equilibrio». Lo dice il vicepr ...Il leader della Lega: “Grave imbarazzo per tutti”. L’ira dell’Anm: "Nessuno ci ha detto da dove provenga quel video”. Le opposizioni chiederanno a Piantedosi di riferire sul caso: “Interrogativi inqu ...