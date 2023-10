Caserta | da lunedì strisce blu a pagamento Il 16 ottobre via alla sostituzione dei varchi ZTL

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 6 ottobre 2023)partirà il servizio di sosta anelleblu nella città di. In questa prima fase sarà possibile pagare la sosta esclusivamente in contanti. A breve, poi, saranno disponibili anche i pagamenti attraverso le app Easy Park e Telepass, oltre che con carta di debito e carta di credito. Nei prossimi giorni, nella fase di start up del nuovo sistema parcheggi in città, il personale del concessionario che si occupa del servizio svolgerà anche attività di assistenza nei confronti dei cittadini-utenti, spiegando loro ogni aspetto legato al funzionamento di alcune nuove funzioni “smart”, di cui sono dotati diversi parcometri. Sempre, poi, verrà attivato il sito internet (www.parking.it) dove sarà ...