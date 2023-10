CartissimaQ8 | la carta carburante per professionisti e imprese con flotta aziendale

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Milano, 6 Ottobre 2023. Una, detta anche fuel card, è unadi credito che viene emessa da un gestore petrolifero e che viene utilizzata per pagare il rifornimento disu un veicolo, evitando così l’utilizzo dei contanti. Oltre ad essere legata a uno scopo predeterminato (l’acquisto dipresso le stazioni di servizio convenzionate), è però anche caratterizzata dalla presenza di diverse altre funzioni. In commercio, esistono molte tipologie di fuel card e tra queste una delle più interessanti è sicuramente la, uno strumento moderno e flessibile pensato per le esigenze dei liberie per tutte quelleche hanno a disposizione una ...