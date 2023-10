Carrieri Siu | Centrali prevenzione cancro prostata e tema denatalità

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo un programma scientifico estremamente attrattivo e interessante che affronta, con i migliori esperti del settore, temi di strettissima attualità come ildella, che è ilpiù diffuso tra gli uomini, e ildella. Gli urologi sono al servizio della popolazione per attivare programmi diche servono a intercettare le patologie più comuni di competenza, in maniera tempestiva per dare alle persone la possibilità di curarsi e guarire in maniera completa". Così all'Adnkronos Salute Giuseppe, presidente della Società italiana di urologia (Siu), sul 96esimo Congresso annuale della Siu che si svolge a Roma dal 7 al 9 ottobre. "Stiamo inoltre interfacciandoci spesso - sottolinea - ...