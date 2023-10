Caro animale | quanto mi costi | l’inflazione colpisce i padroni di animali domestici

Leggi su funweek

(Di venerdì 6 ottobre 2023)che ha colpito l’economia italiana negli ultimi tempi non ha risparmiato neanche gli amici a quattro zampe e i loro: gli oltre 18,8 milioni di italiani che possiedono undomestico stanno sperimentando aumenti significativi neiassociati al loro mantenimento. Dopo gli aumenti dei prezzi su bollette, spesa alimentare, carburanti e assicurazioni, anche il budget per gliè sottoposto a pressioni al rialzo e a finire sotto pressione, ancora di più, è l’economia casaliga. LEGGI ANCHE – Glihanno un’influenza positiva sul nostro benessere mentale Secondo un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca Emg Different, il costo annuale per il mantenimento di un ...