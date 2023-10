Carlos Augusto esaudisce il suo sogno Brasile | «Grazie!»

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L’esterno dell’Interè felice della convocazione con la maglia del, la prima nella sua carriera. Il calciatore ringrazia con un breve messaggio su Twitter. ORGOGLIO –ha finalmente esaudito il suo più grande desiderio da quando è calciatore: la convocazione con la maglia del. L’esterno dell’Inter è stato scelto oggi da Fernando Diniz che ha dovuto sostituire Renan Lodi del Marsiglia infortunato. Il giocatore ex Monza ha ringraziato con un messaggio breve e coinciso su Twitter. https://x.com/August099/status/1710384295288639679?s=20ha scritto: «Semplicemente» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Carlos Augusto arrivato all’Inter questa estate dal Monza, in una lunga intervista concessa su DAZN ha parlato delle sue sensazioni dopo l’arrivo in ...

Carlos Augusto ha parlato in una lunga Inter vista del suo arrivo all’ Inter : “ Puntiamo a vincere , avere la seconda stella e arrivare in finale di ...

Carlos Augusto , esterno dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN del momento e degli obiettivi dei nerazzurri in questo inizio di ...

Sorpresa inaspettata per Carlos Augusto . Il calciatore dell’Inter a fine settembre non era stato convocato dal Brasile, ma i piani sembrano essere ...

Di seguito la nota UFFICIALE della federazione brasiliana in merito alla modifica della lista dei convocati per le gare della prossima sosta:...

Al loro posto, il tecnico della Nazionale, Fernando Diniz, ha convocato, dell'Inter , e Yan Couto, del Girona. Le prossime partite del Brasile saranno contro il Venezuela, il 12 ...A disposizione: Audero, Di Gennaro, Darmian, de Vrij, Bisseck, Cuadrado,, Klaassen, Frattesi, Sensi, Agoume, Asllani, Thuram, Sarr. Allenatore: Inzaghi Indisponibili: Arnautovic ...

Inter, Carlos Augusto corona il suo sogno: il giocatore convocato dal Brasile fcinter1908

CARLOS AUGUSTO: "DESIDERAVO L'INTER, FATTA LA SCELTA GIUSTA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...