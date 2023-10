Carlos Augusto | che sorpresa! Arriva la chiamata da Diniz

Leggi su inter-news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Sorpresa inaspettata per. Il calciatore dell’Inter a fine settembre non era stato convocato dal Brasile, ma i piani sembrano essere ora cambiati. CONVOCATO –è stato ufficialmente convocato da Fernandoper le prossime partite del Brasile. Il commissario tecnico dà fiducia all’esterno dell’Inter dopo la scelta di non chiamare Renan Lodi del Marsiglia e Vanderson del Monaco. I due calciatori hanno parlato con lo staff medico della nazionale, che ha deciso di lasciarli a riposo. Assieme apartirà Yan Couto del Girona. Le gare del Brasile saranno il 12 e il 17 ottobre per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...