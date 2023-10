Carburanti | prezzi ancora giù | quanto costa benzina oggi

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Verde in modalità self è 1,976 euro/litro, diesel self è 1,934 euro/litro Con le quotazioni internazionali dei raffinati ieri nuovamente in forte calo, soprattutto sul diesel, proseguono i ribassi sulla rete. Eni scende di altri 2 centesimi sul prezzo raccomandato die diesel. Stesso taglio sullaper Tamoil e Q8, che diminuiscono di 1 centesimo anche il diesel. Le medie nazionali deipraticati alla pompa risultano in ulteriore discesa, specialmente quelle dellaa valle delle riduzioni decise negli ultimi giorni. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 5 ottobre, il prezzo medio nazionale praticato dellain ...