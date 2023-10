Carburanti | prezzi ancora giù | quanto costa benzina oggi

(Di venerdì 6 ottobre 2023) (Adnkronos) – Con le quotazioni internazionali dei raffinati ieri nuovamente in forte calo, soprattutto sul diesel, proseguono i ribassi sulla rete. Eni scende di altri 2 centesimi sul prezzo raccomandato die diesel. Stesso taglio sullaper Tamoil e Q8, che diminuiscono di 1 centesimo anche il diesel. Le medie nazionali deipraticati alla pompa risultano in ulteriore discesa, specialmente quelle dellaa valle delle riduzioni decise negli ultimi giorni. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 5 ottobre, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è 1,976 euro/litro (1,984 la rilevazione ...

(Adnkronos) – Con le quotazioni internazionali dei raffinati ieri nuovamente in forte calo, soprattutto sul diesel, proseguono i ribassi sulla rete carburanti. Eni scende di altri 2 centesimi sul ...Il governo russo ha revocato il divieto sulle esportazioni di diesel via porto, mantenendo le restrizioni sulla benzina.