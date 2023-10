Capisco Ungheria e Polonia | migranti? Meloni a valanga | cosa mi ha detto Scholz

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023)"comprensibili", ma per l'Italia e l'Europa non sarà un problema. Lo spiega la premier Giorgiadopo aver partecipato al Consiglio europeo informale di Granada, in Spagna Sul tavolo, l'accordo suie le modifiche al bilancio. Il premier ungherese Viktor Orban ha, testualmente, che sull'immigrazione "sono state stuprate legalmente" da Bruxelles e che dunque è assolutamente "impossibile" trovare un'intesa. L'opposizione disul Patto per le migrazioni e l'asilo "è unache comprendo perfettamente ma non pregiudica il lavoro fatto", mette in chiaro la, che con Orban ha un canale di dialogo privilegiato. "L'Italia - ...