(Di venerdì 6 ottobre 2023)vs“Ti“. Daa Un Giorno in Pretura il passo è breve. Nel corso della diretta odierna del contenitore di Canale 5, per la prima volta da settembre alla prese con l’imprevisto, Myrta Merlino si è trovata a dover placare gli animi di, che è esploso, il factotum di Gina Lollobrigida in questi giorni a processo con l’accusa di circonvenzione di incapace ai danni dell’ormai defunta diva. Un dibattito ‘evento’ non programmato, che è sfociato nel. Tutto è partito quandosi è presentato negli studi Mediaset per avere un confronto diretto con ...

Si continua a parlare della puntata di debutto di Pomeriggio Cinque , che ha lasciato non pochi strascichi e c’era d’aspettarselo. Si tratta della ...

Chissà se il confronto a sorpresa tra Piazzolla e Rigau basterà per alzare gli ascolti di Pomeriggio 5, che è in grossa difficoltà da questo punto ...

Lo studio è piombato nel, descritto così da Dagospia: 'Ed è subito teatrino tra urla, insulti ... il 'nuovo'5 è diventato 'Live - Non è Myrta Merlino''. Il sito di Roberto D'Agostino ...... finisce la sua corsa a Ozieri - Chilivani Strapieno, come in un classico venerdìdove ... Poi, però, ecco il, documentato dal nostro lettore Stefano Francesco Utzeri che, armato di ...

Caos a Pomeriggio Cinque, Javier Rigau sbotta contro Andrea Piazzolla: «Ti ammazzo!» – Video DavideMaggio.it

Myrta Merlino, minacce in diretta a Pomeriggio 5: "Ti ammazzo" Liberoquotidiano.it

Mercedes ha conquistato con George Russell e Lewis Hamilton rispettivamente dalla seconda e terza posizione nella gara di domenica grazie al caos in casa McLaren ...Tutto è partito quando Piazzolla si è presentato negli studi Mediaset per avere un confronto diretto con Rigau, ospite di puntata della Merlino per parlare della sua controversa relazione con l’attric ...