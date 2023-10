Canoa slalom | alle finali di Coppa del Mondo vittoria per l’azzurro Raffaello Ivaldi

(Di venerdì 6 ottobre 2023) E’ partita nel migliore dei modi la trasferta della Nazionale ditra le rapide di Vaires-sur-Marne (Francia). Nella quinta e ultima tappa didel, valida anche come Test Event olimpico,ha centrato il primo posto nel C1 maschile. Un risultato importante, colto nel bacino che la prossima estate ospiterà le competizioni die canottaggio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il canoista veneto si è messo in luce sin dalla semifinale, chiusa con il secondo miglior tempo (97.18). Nell’ultimo atto riservato ai migliori dodici atleti, poi, non ha nuovamente commesso errori, stampando un superlativo crono di 95.50. Dietro di lui si sono piazzati il tedesco Anton Franz (96.18) e lo spagnolo Miquel Trave (96.83). Per ...

Sarà il Vaires - sur - Marne Nautical Stadium ad ospitare le finali della Coppa del Mondo da giovedì 5 a domenica 8 ottobre. Le gare saranno valide anche come Test Event olimpico , dato che avranno luogo nella sede delle prove e canottaggio ai Giochi Estivi di Parigi

Si chiude con un decimo posto il 2023 di Stefanie Horn nel kayak, specialità della Coppa del Mondo di canoa slalom. Nell'appuntamento finale di Vaires-Sur-Marne, l'azzurra non riesce ad incidere