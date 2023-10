Perchéspera di ripercorrere le stesse orme che, ormai più di qualche anno fa, ha lasciato da calciatore. Allenare club di caratura nazionale ed internazionale, come i tre sopra citati con ...... altrimenti avrebbero potuto farle anche Rugani o Paoload esempio . E non ce l'ho con ... Infatti com'è possibile che non sapesse nulla se poiche Allegri, nel mese di marzo, l'abbia ...

Cannavaro ammette: “Sogno di allenare grandi club come Juve, Napoli e Real” ItaSportPress

Fabio Cannavaro, i suoi primi 50 anni e la festa con 400 invitati: “Ero un narciso, ora penso alla famig OGGI

Fabio Cannavaro ha la ricetta per far tornare a vincere la Nazionale. "C'è una crisi, non andare ai Mondiali per due volte di fila - ha ammesso il capitano degli Azzurri nel 2006 in Germania -. Per ...