Io voglio solo salvare il mio. Voglio solo che torni a camminare e a poter correre con me in montagna come ama fare. Sono devastato". . . 6 ottobre 2023... Djanco, un amore di', prosegue l'uomo. 'Ho continuato a fare fisioterapia per 20 anni. L'ho presa abbastanza bene all'inizio, poi mi mi sono reso conto che di punto in bianco ero...

Cane paralizzato per una caduta,padrone organizza raccolta fondi Agenzia ANSA

Eliot, trovato in un sacco della spazzatura e quasi paralizzato: è ... Kodami

Una rete di solidarietà che ha già consentito di raccogliere 11 mila euro è stata la risposta a un appello lanciato dal padrone di Arwen, femmina di cane lupo cecoslovacco, paralizzata dopo una grave ...L'appello lanciato dal suo proprietario, un ragazzo bergamasco. Già raccolti 7 mila euro ...