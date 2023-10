Cane cade in montagna | ora è gravissimo E il proprietario lancia una raccolta fondi on line

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Bergamo. È caduta da un’altezza di oltre 10 metri, riportando delle ferite molto gravi. Vittima dell’incidente inuna femmina di lupo cecoslovacco, Arwen, che domenica era incon il suo padrone. Sopravvissuta alla disavventura che le costata la paralisi, ora il suo, Luca Michele Locatelli, di Bergamo, ha aperto una. “Sono riuscito a recuperarla a braccia, e a portarla ad una clinica di pronto soccorso veterinario dove dopo averla stabilizzata l’hanno trasferita in un altra clinica più a carattere neurologico”, ha scritto su GoFundMe dove ha chiesto aiuto perché “la situazione è disperata. Una risonanza magnetica ha evidenziato un’ernia del disco di origine traumatica che le blocca il regolare flusso di midollo. È stata operata d’urgenza per sistemarle il ...

L'appello lanciato dal suo proprietario, un ragazzo bergamasco. Già raccolti 7 mila euro