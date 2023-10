Canale Lega Serie A | si paga solo per le partite che si guardano | abbonamenti su misura

(Di venerdì 6 ottobre 2023)A. Ildellaè una possibilità reale. Ne scrive Repubblica. Se i club diA non offriranno almeno 900 milioni per i diritti tv del quinquennio 2024-2029, potrebbe nascere ildellaA. Scrive Repubblica: Ilè una tentazione reale. Perché permetterebbe di rivoluzionare il concetto stesso di fruizione del calcio. Dazn ha dimostrato che laA ha un pubblico sostanzialmente inscalfibile: nonostante l’aumento dei prezzi, la tv non ha perso abbonati. Vuol dire — è il ragionamento che inizia a circolare — che le stesse persone se da domani dovessero abbonarsi a undella, lo farebbero senza battere ...

La questione Diritti Tv continua a tenere banco, il campionato di Serie A per ora non ha chi trasmetterà le gare nei prossimi anni e la Lega ...

Se dovesse andar male, si avanza l'idea deldella. Diritti tv Serie A La partita è soprattutto una questione di numeri. Il ritornello che si sente spesso, tra i club, è questo: "A meno di ...... azionista di maggioranza dell'Inter) ha presentato un'offerta per i diritti tv del campionato che fa leva sulla realizzazione di undellaSerie A. Il Sole 24 Ore in edicola oggi rilancia ...

Diritti TV, canale di Lega in rampa di lancio: come funzionerà Today.it

Calcio: offerta Oaktree per canale Lega non conforme a bando Borsa Italiana

I club divisi: le big e altre società rilanciano l’idea del canale se nell’ultimo giorno di trattative non arriverà la cifra minima. E tanti non credono a un ...Occhi puntati sul vertice in un hotel cittadino fissato per venerdì. D’altro canto, il piano B per la Lega è già a portata di mano. «Il Canale della Lega è una certezza» sottolinea l’ad di via ...