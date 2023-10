Campi Flegrei | Rotelli Fdi | ' da governo risorse e interventi per fronteggiare fenomeno'

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Il decreto presentato ieri dal ministro Musumeci rappresenta un importante e significativo passo per la protezione e la sicurezza delle popolazioni coinvolte nell'area critica deicolpita da unbradisismico. In particolare, prevede l'implementazione di un Piano straordinario per l'analisi della vulnerabilità delle zone interessate, che consentirà di ottenere una visione dettagliata e aggiornata delle condizioni del territorio. Inoltre, è molto positivo il rafforzamento delle strutture di supporto della Protezione Civile, elemento cruciale per garantire un intervento rapido ed efficace in caso di emergenza. Infine, viene predisposto un piano di comunicazione, fondamentale per garantire una corretta informazione e un'adeguata sensibilizzazione delle comunità coinvolte". Lo dichiara il ...

Due mesi per elaborare il piano di evacuazione e di verifica del rischio sismico, 52,2 milioni di risorse previste (ma non immediatamente ...

Estratto da www.adnkronos.com nello musumeci Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge sui. 'L'impegno di spesa a copertura del provvedimento è di 52 milioni e 200mila euro di risorse finanziarie approntate ...Intanto, nelle strade di Napoli presto ci saranno dei cartelli che indicheranno le aree di attesa per l'evacuazione assistita, in caso di terremoti o di eruzione deio del Vesuvio. A riportare la notizia è Fanpage in un articolo del collega Pierluigi Frattasi, che sottolinea come i cartelli saranno installati nelle piazze individuate dal piano di ...

Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli a Tgcom24: "A giorni le prove di evacuazione" TGCOM

Iniziano nella zona dei Campi Flegrei, fortemente scossa dai terremoti continui degli ultimi mesi, le prove di evacuazione degli ospedali in caso di forti terremoti per il bradisismo o l'eruzione.Oggi ...È iniziata l'operazione di stress test del pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano per verificare la capacità di tenuta della struttura sanitaria in caso di emergenza, come un terremoto nella zona ...