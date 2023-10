Campi Flegrei | De Luca | in definizione il piano di evacuazione ospedali

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Napoli. “Stiamo definendo per quello che ci riguarda und’eventuale in caso d’emergenza per quanto riguarda la sanità“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nella tradizionale diretta Facebook del venerdì, parlando della situazione che si registra da diverse settimane nei, dove negli ultimi giorni si sono registrare scosse di magnitudo superiore alle precedenti che hanno allarmato la popolazione. Deha aggiunto: “Abbiamo già deciso ovviamente di destinare, in caso di necessità, tutti i posti letto di terapia intensiva che abbiamo realizzato a Napoli, Caserta e Salerno per il covid aglidei, in particolar modo di Pozzuoli. Intanto abbiamo ...

... scopri quali sono le previsioni e i nomi dei vincitori Wired ha aperto il canale Whatsapp: iscriviti subito! La questione deie il piano di emergenza " Scopri le nostre newsletter: le ...... scopri quali sono le previsioni e i nomi dei vincitori Wired ha aperto il canale Whatsapp: iscriviti subito! La questione deie il piano di emergenza " Scopri le nostre newsletter: le ...

Consiglio dei ministri: approvato il decreto Campi Flegrei. Stanziati 52,5 milioni di euro - Aggiornamento del 06 Ottobre delle ore 03:54 - Aggiornamento del 06 Ottobre delle ore 03:54 RaiNews

Il presidente della Regione Campania: "Stiamo ancora aspettando le risorse per affrontare i problemi del dopo terremoto di Ischia" ...Hospitals in the volcanic Campi Flegrei area near Naples carried out planned evacuation tests on Friday, after the government approved an emergency decree providing for an "extraordinary plan for anal ...