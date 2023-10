Camorra | è morto il boss della provincia di Salerno

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Nel carcere di Milano èl’ultimodiFrancesco Matrone, detto “Franchin’ a belva”. L’uomo – come riportaToday – sarebbe stato stroncato da un malore all’età di 76 anni. Matrone era in carcere dal 2012, quando fu arrestato ad Acerno dopo un periodo di latitanza. Le esequie saranno celebrate, in forma privata, nei prossimi giorni a Scafati. Segui ZON.IT su Google News.

È morto nel carcere di Milano Francesco Matrone, detto "Franchin' a belva", il boss di Scafati - nel Salernitano - che era detenuto in regime di 41 bis. Il boss dell'omonimo clan sarebbe stato stroncato da un malore all'età di 76 anni.