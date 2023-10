Cambia l’ambasciatore russo in Italia | restano le vecchie teorie Paramonov a Porta a Porta | «È stata Kiev a iniziare la guerra» – Il video

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Nuovo ambasciatore, vecchia storia. Aleksej, ambasciatorein, durante un’intervista nel programma Raidi Bruno Vespa ha chiarito la sua (bizzarra) posizione – in linea con quella del suo predecessore Sergey Razov – su chi, tra Russia e Ucraina, avrebbe scatenato la. «Se non èla Russia, allora chi è stato?», chiede Vespa. «È abbastanza chiaro», risponde. «La– continua – è cominciata dalla gente, dalle persone, dai politici ucraini che hanno preso il potere dopo il colpo di Stato che fu organizzato anel febbraio del 2014». E poi ancora: «Questo evento hato alle conseguenze ...

In sintesi, una visione della guerra in linea con Razov, l'ex ambasciatore russo in Italia, che il 1 aprile scorso ha lasciato l'incarico. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'ex ...

