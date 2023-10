Call of Duty | Modern Warfare III | la sfida tra i campioni del Napoli

(Di venerdì 6 ottobre 2023) (Adnkronos) – Per celebrare l’arrivo della Beta diofIII, disponibile da oggi in esclusiva per i giocatori PlayStation che hanno preordinato il gioco, idell’SSChanno avuto l’opportunità di giocarci in anteprima. La(qui il video completo) ha visto contrapporsi due squadre capitanate rispettivamente da Giovanni Di Lorenzo, grande appassionato diof, e Victor Osimhen, capocannoniere dello scorso campionato. Dopo aver festeggiato il terzo scudetto id’Italia hanno quindi messo momentaneamente da parte le loro scarpette perrsi a colpi di joypad. A supportare i due capitani altridel calibro di ...

Activision ha pubblicato sul suo profilo ufficiale il primo trailer di Call of Duty Zombies in vista del lancio del prossimo Modern Warfare III. È ...

Giorni prima del reveal totale di gameplay e mappe classiche, il multiplayer di Call of Duty : Modern Warfare 3 viene sfoggiato in un trailer Per ...

Si è da poco concluso l’attesissimo evento Call of Duty Next , un evento trasmesso in diretta streaming che ha tenuto incollati milioni di ...

Alcuni giocatori del Napoli i si sono Sfida ti a Call Of Duty in un match nella versione Beta del gioco L'articolo VIDEO – Sfida a Call Of Duty ...

Call of Duty Modern Warfare III: Multiplayer.it vi regala la key per l'accesso anticipato alla Beta Multiplayer.it

Call of Duty Modern Warfare 3: abbiamo 30 codici Beta da regalarvi oggi su Twitch Everyeye Videogiochi

La Competition and Markets Authority del Regno Unito (CMA), l'ultimo ente di antitrust internazionale chiamato ad approvare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, ha recentemente ...Per celebrare alla grande l’arrivo della Beta di Call of Duty®: Modern Warfare® III, disponibile da oggi in esclusiva per i giocatori PlayStation che hanno preordinato il gioco, i campioni dell’SSC Na ...