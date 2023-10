Caldo anomalo | Gussoni IlMeteo it | “Quando finirà potrebbero arrivare eventi meteo estremi”

Dopo il caldo anomalo che sta interessando in queste settimane l’ Italia , con temperature di oltre 30 gradi in un mese di ottobre quanto mai ...

È un'estate infinita. In arrivo c'è infatti una nuova ondata disu mezza Europa: l'anticiclone africano è già pronta una nuova potente rimonta. Si tratta di una dose d'aria calda di estrazione tropicale diretta su gran parte dell'Europa centro - ...In ogni caso, gli ultimi aggiornamenti confermano il dominio dell'anticiclone almeno fino al termine della prima decade del mese (Fonte ilmeteo.it)Anche nei prossimi 10 giorni ...

Ancora caldo anomalo poi El Niño: i suoi effetti sull'inverno. Ecco cosa aspettarsi LA NAZIONE

Un clima sempre più caldo, quando finirà Questo caldo ci accompagnerà, anche in Italia, fino a metà mese se non oltre: l’Anticiclone Africano Apollo si espanderà infatti ancora di più verso Nord nel ...Ma andiamo per gradi. Analizzando la situazione sinottica su scala generale, come ci mostra la mappa qui sotto, sull'Italia si sta imponendo una vasta area anticiclonica di origine sub-tropicale (lett ...