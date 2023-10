(Di venerdì 6 ottobre 2023) "Juric? Doveva arrivare prima ma non se la sentiva di lasciare il Verona che gli aveva dato fiducia, dopo un solo anno - ha svelato il numero uno dei granata in un'intervista a 'La Gazzetta dello ...

Un Colombo in grande spolvero regala il successo al Monza sul campo del Sassuolo (1-0), mentre Torino e Verona chiudono sullo 0-0. Terminano così le ...

Il direttore di gara di Rimini indisponibile per un infortunio alla schiena ROMA - Cambia l'arbitro del derby della Mole. A dirigere ...

Il direttore di gara di Rimini indisponibile per un infortunio alla schiena ROMA - Cambia l'arbitro del derby della Mole. A dirigere Juventus - ...

Lo ha detto il presidente del, Urbano Cairo, alla vigilia del derby della Mole contro la ... mi piace il suoaggressivo, la sua pressione alta. Se gli parlo spesso No, lo lascio o ...Sono nelda 18 anni. So che il tifoso granata ha il palato fino. Ha avuto il Grande, 5 scudetti di fila, 10 in Nazionale; negli anni Settanta ha avuto Graziani, Pulici, Claudio Sala, il ...

Calcio: Torino. Cairo 'Squadra tiene tantissimo al derby, darà l'anima' Tiscali

Il presidente dei granata: 'Juric doveva arrivare prima, è bravo e aggressivo' ROMA (ITALPRESS) - 'Uno solo vinto, tre pareggiati da loro ...Scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino una frode sulle agevolazioni covid-19 destinate al sostegnodella ripresa economica delle imprese ...