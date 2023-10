Calcio | risultati e classifica serie A

portati a Firenze da Vincenzo Italiano sono più che entusiasmanti. La sua Fiorentina gioca unvotato all'attacco, al pressing. L'obiettivo è sempre segnare un gol più dell'...Anche quando inon sono arrivati non ci siamo mai abbattuti. Essere settimi in classifica deve essere un punto di partenza e non di arrivo. Il campionato resta lungo e ci sarà da faticare ...

Risultati Tornei Calcio a 5 1 Divisione - Girone S - Lazio Tuttocampo

Serie B, risultati e highlights della 9^ giornata. Il Parma perde a Venezia. Palermo a -1 Sky Sport

Netto successo del Monza sulla Salernitana nel lunch match della domenica: reti di Colpani e Vignato nel primo tempo, calcio di rigore trasformato da ...Il primo mese di gare delle giovanili regionali va in archivio. Negli allievi elite è ancora poker per il Tau Calcio sul campo dell’Armando Picchi. Viunce anche il Forte dei Marmi, 3-0 con la Folgor C ...