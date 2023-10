Calcio Napoli | presentata la nuova maglia Halloween ispirata al Cimitero delle Fontanelle

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Omaggia uno dei luoghi simbolo della città lain stilelanciata nelle scorse ore dal. Ilha presentato nelle scorse ore lain stileche la formazione allenata da Rudi Garcia indosserà per tutto il mese di ottobre. Dopo la seconda, che omaggia il

"Felici per un successo ottenuto lottando ad altissimi livelli", il commento del tecnico dei blancos MADRID (SPAGNA) - "Felici per una vittoria ...

"Felici per un successo ottenuto lottando ad altissimi livelli", il commento del tecnico dei blancos MADRID (SPAGNA) - "Felici per una vittoria ...

Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - Antonio Rapuano è l'arbitro designato a dirigere il derby della Mole Juventus-Torino, valido per l'ottava giornata del ...

Dopo la sfida di Champions League contro il Real Madrid, il presidente del Calcio Napoli , Aurelio De Laurentiis , ha parlato del futuro in azzurro di ...

Era stato lui stesso a conquistarsi undi rigore ma al momento del tiro ha evitato ... Era un altro momento, ilandava alla grande e non c'era alcun problema con il club.Dopo la bufera interna provocata da un video ironico pubblicato su Tik Tok, che ha sicuramente amareggiato Victor Osimhen , adesso ilprova a difendere il suo campione da "attacchi" esterni sotto qualunque forma. Alla società di De Laurentiis non va per niente giù il bambolotto creato dalla Giochi Preziosi, chiamato "...

Napoli-Real, la denuncia di un tifoso: “Qualcuno è entrato illegalmente col mio biglietto” CalcioNapoli1926.it

Osimhen diventa "Cicciobello", ma il Napoli si arrabbia - Sportmediaset Sport Mediaset

Organizzati dalla FISCT, in collaborazione con OPES, vedranno la partecipazione di ben 48 club provenienti da tutta Italia ...La grande tentazione è mettere Natan, Cajuste e Lindstrom dall'inizio insieme, tutti e tre, contro la Fiorentina.