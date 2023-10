Calcio | le controanalisi di Pogba confermano il doping | e ora?

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Di nuovo positivo al testosterone È positivo, pure dalla, al testosterone, Paul. Il calciatore della Juve, dopo in controlla a seguito di Udinese – Juve, era risultato positivo allo sostanza. Nuovi controlli hanno confermato quanto emerso dal primo test, com spesso accade. Oggi, Paul, rimane quindi sospeso e da quanto momento in poi parte ‘indagine della procura antidi Nado Italia. Si attende, inoltre, l’interrogatorio di, che stabilirà se ci sia stata la volontà o sia stata una contaminazione. Da questo dipenderanno le tempistiche di squalifica, che vanno dai due ai quattro anni: da capire, pure, come precisa Gazzetta dello Sport, sepatteggi o meno. Se il calciatore venisse squalificato il club potrebbe procede alla rescissione del ...