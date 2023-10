(Di venerdì 6 ottobre 2023) L'ultimo turno diA prima della sosta per le nazionali ha comeildi, in programma domani. Le quote Snai sono dalla parte della squadra di Allegri, favorita a 1,87, mentre il ...

Torino, 6 ott. - (Adnkronos) - "Vlahovic e Chiesa non ci sono, però la squadra sta bene". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in ...

Torino, 6 ott. - (Adnkronos) - "È una partita importante , è la stracittadina e per noi sarebbe un salto in avanti in classifica. Conta fare una bella ...

Vlahovic e Chiesa non ci saranno nel derby di domani pomeriggio. Lo ha rivelato il tecnico della Juve Massimiliano Allegri : " Chiesa da risonanza non ...

"Sarà untosto, difficile. Perché la classifica piange". Ne è convinto l'ex attaccante granata Francesco Graziani, parlando della partita in programma domani. "Il Toro è forse già un po' in ritardo e una ...Ildi Torino invece si è concluso con meno di tre reti in tre degli ultimi quattro precedenti: credo che alla fine i bianconeri avranno la meglio, ma sarà una partita tirata viste anche le ...

Inter, senti Serginho: "Il 5-1 nel derby può capitare, il 6-0 del Milan resta nella storia" - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio: il derby di Torino gara clou del sabato in serie A Agenzia ANSA

Torino, 6 ott. - (Adnkronos) - "È una partita importante, è la stracittadina e per noi sarebbe un salto in avanti in classifica. Conta fare una bella prestazione contro un Torino arrabbiato, è un derb ...(ANSA) - ROMA, 06 OTT - L'ultimo turno di serie A prima della sosta per le nazionali ha come clou il derby di Torino, in programma domani. Le quote Snai sono dalla parte della squadra di Allegri, ...