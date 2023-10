Calcio | Allegri | ' Vlahovic e Chiesa non ci saranno nel derby ma la squadra sta bene'

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Torino, 6 ott. - (Adnkronos) - "non ci sono, però lasta". Così l'allenatore della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia deldella Mole.

Torino, 30 set. - (Adnkronos) - "Pioli dice che siamo la favorita per lo scudetto? Guardare la classifica è poco importante adesso, anche se rimanere ...

Torino, 30 set. - (Adnkronos) - "Se i fischi dello Stadium possono dare fastidio? No, sono situazioni che devono essere vissute come stimolo. L'anno ...

Torino, 30 set. - (Adnkronos) - "Dobbiamo avere continuità e viaggiare a velocità di crociera, come dico sempre. Innanzitutto dobbiamo crearci il ...

Mauro Tassotti , ex difensore di Milan e Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match che si terrà alle 18:00 a San Siro

"Alla fine non è stato facile, forse avremmo dovuto essere più convinti nel primo tempo quando avevamo la gestione della palla e potevamo andare più ...

furioso per la domanda sugli infortuni La conferenza disi è poi accesa dopo una domanda sulla "catena di infortuni muscolari": " Catena di infortuni Non c'è nessuna catena di ...Mentre la squadra prepara la stracittadina agli ordini di Massimiliano, infatti, in sede si decide il futuro economico del club tra bilancio e aumento di capitale e si attende l'esito delle ...

Juventus, Chiesa: "Con Allegri vado d'accordo. Scudetto Vediamo a marzo..." - Sportmediaset Sport Mediaset

Allegri, la Juve lavora su depressione ragazzi nel post Covid' Agenzia ANSA

La squadra bianconera deve buttare giù la maschera e il derby calza a pennello per capire che potenzialità ha davvero. Allegri ha problemi di formazione in attacco ma si aspetta una prova d’orgoglio ...Confermata la positività di Paul Pogba. Il calciatore francese della Juventus ha svolto ieri al laboratorio romano dell'Acqua Acetosa le controanalisi dopo la positività ...