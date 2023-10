Caivano | “Alto Impatto” | identificate 196 persone e 114 veicoli

(Di venerdì 6 ottobre 2023): Servizio di Controllo del Territorio con reparto prevenzione Crimine.196, sette violazioni del codice della strada Nella giornata di mercoledì, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune died in particolare nel “Parco Verde”. Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 196, controllato 114, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, e contestato sette violazioni del Codice della Strada. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Il gip del Tribunale dei minorenni di Napoli ha scarcerato e disposto il trasferimento in comunità per uno dei sette minorenni indagati per gli stupri che, tra giugno e luglio scorsi, ha ...