Caicedo | «La Lazio tornerà | calendario sfortunato Su Immobile…»

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Le parole di Felipe, ex attaccante della, sul momento della squadra biancoceleste. I dettagli Felipeha parlato dellaa Il Messaggero.– «I biancocelesti sono molto più forti di quanto abbiano sinora dimostrato. Ilcon le big ha però influito parecchio. Io l’anno scorso credevo al secondo posto e adesso credo al ritorno in Champions, nonostante la brutta classifica di quest’avvio. Bisogna ritrovare l’identità e la solidità in difesa, oltre la cattiveria in attacco. I risultati torneranno». IMMOBILE – «È un momento negativo e va aiutato. La squadra sta giocando meno per lui, che vive per il gol. Le ali, tutti devono servirlo meglio. Ma Immobile non si discute, è la storia ed è ancora uno da 20 gol a campionato. Il bomber merita ...