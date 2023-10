Cagliari | Ranieri | 'Luvumbo verrà in panchina Radunovic? Non è sereno | gioca Scuffet E su Lapadula'

Claudio Ranieri , allenatore del Cagliari, ha parlato al Corriere dello Sport del suo ritorno in rossoblù. Ecco le sue dichiarazioni Claudio ...

ItIl portiere ha iniziato questa stagione tra alti e bassi e quello contro la Fiorentina non è il suo primo errore in campionato; ecco perché, stando ...

Cagliari-Roma potrebbe rappresentare la partita della svolta sia in casa rossoblù, sia in casa giallorossa. Padroni di casa chiamati alla vittoria ...

Ranieri pensa a come far rialzare il Cagliari dall'ultimo posto in classifica. Domenica arriva la Roma e l'allenatore pensa di cambiare...