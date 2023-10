Caduta di un Pannello di Controsoffitto nello Stadio Adriatico | Paura tra i Giornalisti

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Pescara - Momenti di apprensione sono stati vissuti allopochi minuti prima del calcio d'inizio della partita di Coppa Italia contro la Fermana, quando undella controsoffittatura nella tribuna stampa nord si è improvvisamente staccato, creando una notevole apertura proprio accanto alla grata dell'aria condizionata. Ilcaduto si è frantumato in numerosi pezzi, lasciando una scena di detriti. La causa probabile di questo incidente sembra essere l'umidità generata dalla condensa dell'aria condizionata. Tutto ciò è accaduto circa un'ora prima dell'inizio della partita, quando la tribuna stampa era ancora vuota e nessun giornalista era presente. Fortunatamente, uno dei membri del personale addetto alle pulizie delloha prontamente ...

...rischio dia causa delle precarie condizioni della pavimentazione in molti punti completamente rovinata o riparata alla meno peggio'. I bagni, inoltre, sono ormai chiusi con unin ...PESCARA. Undella controsoffittatura della tribuna stampa nord dello stadio Adriatico crolla all'... A terra, sbriciolato in mille pezzi, quello che resta della parte. La causa ...

