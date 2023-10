Bus carico di migranti si ribalta | molti morti e feriti | anche minori

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tragico incidente stradale in Messico, che richiama alla mente quello avvenuto a Mestre in Italia solo qualche giorno fa. Un autobus, su cui viaggiavano un gruppo dihaitiani e venezuelani, 55 persone in tutto, si èto sull'autostrada che collega Oaxaca a Città del Messico, tra lo...

L'autobus stava trasferendo i migranti dal Porto Empedocle al Piemonte. Per cause ancora da accertare si è schiantato frontalmente con un tir ...

Il tragico incidente stradale è avvenuto tra lo stato di Puebla e ...... alla luce dei gravi crimini a suo, tra cui corruzione e traffico di sostanze stupefacenti . ... approvato il progetto Brt: cambia la mobilità in città con quattro nuove linee eelettrici ...

Bus carico di migranti si ribalta: molti morti e feriti Today.it

Bus carico di studenti s'incendia all'improvviso: l'autista mette in ... Nordest24.it

Tragico incidente stradale in Messico, che richiama alla mente quello avvenuto a Mestre in Italia solo qualche giorno fa. Un autobus, su cui viaggiavano un gruppo di migranti haitiani e venezuelani, ...Tragico incidente stradale in Messico, che richiama alla mente quello avvenuto a Mestre in Italia solo qualche giorno fa. Un autobus, su cui viaggiavano un gruppo di migranti haitiani e venezuelani, 5 ...