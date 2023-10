“Bugiarda | l’hai fatto anche tu” UeD | Roberta Di Padua smascherata all’istante | tutto il pubblico contro

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023)Di, ancora lei.quest’anno la dama è tornata a Uomini e Donne per cercare l’amore e proprio nelle ultime puntate potrebbe essere arrivata una svolta. O meglio, un cavaliere che la intriga. “Finalmente”, ha commentato Gianni Sperti vedendo un chiaro interesse. Lui si chiama Ermes e come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qua sotto non è proprio uno sconosciuto alMediaset. Ma non è per questo che è finita di nuovo nel mirino. È successoin studio, quando Maria De Filippi ha chiamato al centro Alessio, Barbara, Erika e Claudia. In breve il cavaliere sta uscendo con tutte e tre le dame del parterre e al momento non sembra per niente sicuro di indicare quale gli piace di più. C’è stata una lunga discussione, tutte hanno preso la parola e mentre i quattro ...