Btp Valore | raccolti oltre 17mld di euro Fazzolari | il successo prova che gli italiani si fidano del governo Meloni

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Si è concluso con 17.190,004 miliardi die 641.881 contratti registrati, il collocamento della seconda emissione del Btpavviato il 2 ottobre. «Si tratta – sottolinea il Mef in una nota – di un risultato che conferma ildi questa famiglia di titoli di Stato dedicata ai piccoli risparmiatori (retail), che hanno partecipato con grande interesse alla seconda emissione, caratterizzata dalla novità delle cedole trimestrali». Btp(FdI): «Un grande, chechesidel» Un risultato che ha motivato grande soddisfazione e che, come ha rilevato il sottosegretario per l’Attuazione del programma di ...