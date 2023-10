BTp Valore chiude a 17 | 2 miliardi | poco sotto alla prima emissione Ecco i tassi

In cinque giorni la raccolta ha superato i 17,2 miliardi di ordini (1 miliardo in meno della prima emissione, che resta il record). Confermate le ...

Mentre lo spread, pur lentamente, continua a crescere, gli italiani non se ne curano e corrono a comprarsi i titoli di Stato. L'asta dei, conclusa ieri dopo una settimana di sottoscrizioni, si è chiusa con richieste per 17,2 miliardi di euro. A poche lunghezze dai 18,14 miliardi raccolti nel giugno scorso. Un risultato nella ...A destra si esulta per i, emessi anche per sopperire i mancati incassi della terza e della quarta rata del Recovery. Ma i rendimenti nazionali sono ben più alti di quelli europei: e ripagare quel debito costerà di ...

La seconda emissione del Btp Valore si è chiusa con una raccolta complessiva di 17,23 miliardi di euro. Un successo, anche se il totale emesso con il collocamento appena concluso è leggermente inferio ...