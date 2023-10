Bilancio in pari per l’Italia nelle qualificazioni del WTA di Cincinnati . Quattro azzurre in campo, due vittorie e due sconfitte nel primo turno, ...

Luciaè l'unica azzurra ai nastri di partenza delle qualificazioni del "Zhengzhou Open" (WTA 500 - montepremi 780.637 dollari) che si disputa sui campi in cemento della capitale della provincia di ...... nel 2020, in piena pandemia all'Asp Valloni Marecchia come simbolo di tutti i soggetti impegnati nella lotta al Coronavirus, l'anno successivo alla tennista Luciache è arrivata...

Bronzetti nelle “quali” di Zhengzhou - Wta SuperTennis

Bronzetti nelle “quali” a Pechino SuperTennis

A causa di un nuovo caso di febbre Dengue segnalato a Brescia, domani scatterà la disinfestazione in contrada della Mansione.Le attività di bonifica inizieranno domani mattina: interessata l'area compresa tra via XX settembre, via Ugoni, corso Matteotti e via dei Mille ...