Brad Pitt e la sua relazione con Ines de Ramon | “Lo adora | ma aspetta per introdurla ai suoi figli”

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La crescentedicondeLa storia d’amore trae la designerdecontinua a fiorire. Entrambi sono stati avvistati insieme da diverse fonti da quando si sono incontrati l’estate scorsa. Sebbene provengano da mondi diversi, c’è un’innegabile chimica tra loro, indicando che ci potrebbero essere seri piani per il futuro. Nonostante ciò,preferisce andare con calma, soprattutto per quanto riguarda l’introduzione diai. La loro storia insieme La coppia è stata vista per la prima volta insieme a Los Angeles circa un anno fa durante un concerto di Bono. Le voci sostengono che stessero già uscendo insieme da ...