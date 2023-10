Botte | stalking e minacce di morte | stavolta la vittima è un uomo Arrestato l’ex compagno

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ha ricevutodi, malanon è una donna, ma undella provincia di Reggio Calabria,della gelosia morbosa del suo ex fidanzato siciliano. I carabinieri hannoun 23enne di Ragusa Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Palmi hanno infatti ricevuto un provvedimento di sottoposizione agli arresti domiciliari, emanato dal GIP presso il locale Tribunale, da eseguirsi nei confronti di undi 23 anni residente a Vittoria in provincia di Ragusa, denunciato dal, cittadino palmese impiegato in centri estetici quale massaggiatore. LEGGI ANCHE, Enrico Varriale si difende: ...