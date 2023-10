Borussia Dortmund-Union Berlin sabato 07 ottobre 2023 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Terzic con 5 assenti

Leggi su infobetting

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Due squadre reduci da un weekend agrodolce si affrontano quest’oggi in una sfida complicata visto che è alle porte la sosta per le nazionali: da una parte ile dall’altra l’. Giallonero bloccati sullo 0 a 0 da un ottimo Milan in una delle gare più equilibrate ed intense viste in questa tornata InfoBetting: Scommesse Sportive e