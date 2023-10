Borse europee toniche in attesa dei dati sul lavoro Usa Spread a 202 punti

In leggero rialzo lo spread tra BTp e Bund a 197 punti dai 196 di mercoledì, in lieve aumento anche il rendimento del decennale a 4,91%. Torna a ...

Migliori delle attese gli ordini alle industrie tedesche. Bene l'Asia ma Tokyo chiude in rosso. Poco mosso l'euro/dollaro, sopra la parità il petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Leviaggiano in territorio positivo nell'ultima seduta della settimana, mentre gli investitori attendono la pubblicazione del dato sul mercato del lavoro americano di settembre. Le attese ...Europa apre in rialzo, Milano +0,31% Le principaliaprono l'ultima seduta della settimana in rialzo. Piazza Affari, nei primi minuti di scambi avanza dello 0,31% a 27.575 punti, ...

Borse 5 ottobre | L’Europa chiude contrastata: volano Prysmian e Saipem Corriere della Sera

Le Borse europee iniziano l’ultima seduta della settimana in lieve rialzo, dopo la chiusura debole della vigilia, con gli investitori che guardano ai dati sul lavoro Usa. A Milano il Ftse Mib apre a + ...Spread sale ancora e tocca 202 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 ott - Apertura positiva per le borse europee nell'ultima seduta della settimana mentre lo spread sale ancora e tocc ...