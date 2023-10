La Borsa di Milano (+0,2%) chiude positiva , in una seduta all'insegna dell'incertezza anche per gli altri listini europei. Sotto i riflettori ...

Tra i best performers di, in evidenza Banco BPM (+3,46%), BPER (+3,00%), Banca MPS (+2,88%) e Unicredit (+2,86%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Telecom Italia , che chiude le ...Ladichiude in rialzo. L'ultimo indice Ftse Mib guadagna l'1,16% a 27.810 punti. .

Borsa Milano, da Altea Green Power a Energy: la corsa dei mini-titoli «verdi» Corriere della Sera

Borsa: Milano chiude in rialzo dell'1,16% Tiscali Notizie

MILANO (MF-NW)--Il Ftse Mib archivia l'ultima seduta della settimana in territorio positivo (+1,16% a 27.810 punti). La lettura del dato sui non farm payroll di settembre, a 336.000 unita', ...Settimana negativa (-1,5%), -5,9% Telecom con forti volumi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 6 ott - L'economia statunitense crea altri 336mila nuovi posti di lavoro a settembre e mette in ...