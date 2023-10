Borsa | l' Europa sale in attesa dei dati sul lavoro negli Usa

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Sono positive le Borse europee così come i futures americani. Gli investitori attendono isul mercato delUsa, soprattutto i non farm payrolls sui posti creati nel mese di settembre: gli ...

Le Borse europee tenta no la via del rialzo . L'attenzione del mercato è sempre sui titoli di Stato con i rendimenti sempre tonici, ma più contenuti ...

Seduta in altalena per le Borse europee con i listini che cerca no spunti e continuano a guardare alle banche centrali e all'incognita dei tassi alti ...

Quindi non e' l'Italia contro Stati Uniti, e'contro Stati Uniti. Bisogna quindi fare attenzione a non confondere quello che deve fare lo Stato, che e' accelerare il piu' possibile su ...Sono positive le Borse europee così come i futures americani. Gli investitori attendono i dati sul mercato del lavoro Usa, soprattutto i non farm payrolls sui posti creati nel mese di settembre: gli ...

Roma: l’impero infinito (HarperCollins, 288 pagine, 19 euro) racconta la fondazione di Roma ... Cazzullo presenta il libro domani a Bologna (ore 17, Sala Borsa) e a Reggio Emilia (ore 21, Palazzo ...Fope con target di 41,50 euro dopo la semestrale, Franchetti con obiettivo di 7,20 euro in scia alla semestrale e Siav con fair value di 7,10 euro dopo la semestrale. L’arte di scrivere Leggi di più ...