Borsa | l' Europa rallenta e prosegue contrastata | Milano +0 | 6%

Piazza Affari ha accelerato (+1,1%) ed è la migliore tra le Borse europee, nel complesso bene intonate dietro ai futures Usa che sono positivi in ...

Sono positive le Borse europee così come i futures americani. Gli investitori attendono i dati sul mercato del lavoro Usa, soprattutto i non farm ...

Apertura positiva ma cauta per le Borse europee. Parigi guadagna lo 0,34%, Francoforte lo 0,26% mentre Londra sale dello 0,3%. . 6 ottobre 2023

Le Borse europee chiudono contrastate, mentre Wall Street prosegue in calo. Gli investitori, dopo i dati sul mercato del lavoro degli Usa, si ...

Le Borse europee proseguono in terreno positivo dopo Wall Street . I principali listini del Vecchio continente si muovono senza particolare slancio ...

Seduta in altalena per le Borse europee con i listini che cercano spunti e continuano a guardare alle banche centrali e all'incognita dei tassi alti ...