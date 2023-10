Borsa | Europa parte positiva | Francoforte +0 | 26%

Borse di Asia e Pacifico in rialzo . Chiuse ancora le Piazze cinesi per festività, il termometro dei listini è dato da Tokyo che sale dell'1,8% e ...

Le Borse europee tenta no la via del rialzo . L'attenzione del mercato è sempre sui titoli di Stato con i rendimenti sempre tonici, ma più contenuti ...

Seduta in altalena per le Borse europee con i listini che cerca no spunti e continuano a guardare alle banche centrali e all'incognita dei tassi alti ...

Apertura positiva ma cauta per le Borse europee. Parigi guadagna lo 0,34%, Francoforte lo 0,26% mentre Londra sale dello 0,3%. . 6 ottobre 2023Si preannuncia una apertura positiva per i principali listini europei che sono in attesa di conoscere i dati di settembre sull'occupazione americana previsti per oggi. Wall Street ieri ha chiuso con ...

Le Borse europee iniziano l'ultima seduta della settimana in lieve rialzo, dopo la chiusura debole della vigilia, con gli investitori che guardano ai dati sul lavoro Usa. A Milano il Ftse Mib apre a + ...