Bonus per i pendolari | 100€ per chi si sposta in treno e bus | come richiederli

Leggi su chenews

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ilper chi viaggia ine bus è in arrivo. Una misura che consente di risparmiare suglimenti con i mezzi pubblici: ecco cosa sapere. I cittadini hanno l’opportunità di risparmiare 100 euro per i treni e i bus. L’iniziativa è dedicata a coloro che hanno una vettura altamente inquinante da Euro 3 e da Euro 5 ed è erogabilerimborso o contributo. Il100 pere bus – Chenews.itLa Regione Piemonte ha stazione 24 milioni di euro da erogare in tre anni per ile bus di 100 euro. La misura sarà operativa dal 30 ottobre ma è retroattiva dal primo settembre ed è atta a sostenere le spese per gli abbonamenti TPL per quelle persone che guidano un’auto immatricolata fra il 1 gennaio 2001 e il 1 settembre 2009. L’obiettivo ...