BNB | la criptovaluta di Binance | cos’è e come funziona

(Di venerdì 6 ottobre 2023) BNB, oCoin, rappresenta la colonna vertebrale dell’ecosistema di, una delle principali piattaforme di scambio di criptovalute al mondo. Creata e introdotta da, exchange fondato nel 2017 da Changpeng Zhao, BNB ha avuto origineun mezzo per pagare tariffe di transazione all’interno della piattaforma, ma con il passare del tempo il suo utilizzo si è notevolmente ampliato, consolidando il suo ruolo nel panorama delle criptovalute. Segui il canale Telegram dedicato alle crypto per tutti gli aggiornamenti.è stato ideato e sviluppato da Changpeng Zhao, che aveva già accumulato esperienza lavorando in altre importanti realtà del settore crypto e in breve tempo, grazie alla sua efficienza elità, ha conquistato una posizione di spicco nel mercato ...